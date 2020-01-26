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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:30

Мне выдали карту но я ее не активровал, сказали со счета могут выдавать.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:11

  sens написав:на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши.

оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ :!: Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:54

  Ромасик написав:
  sens написав:на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши.

оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ :!: Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)

И ещё ,все р2р с депокарты на моно,ПУМБ,приватбанк,альфу идут с % ,а именно - 1%+5грн. Так что без % в кассу в отделение или там же в банкомате. Поэтому лучше вклады с выплатой в конце срока
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 07:36

Re: Клиринговый дом

А проценты начисляют в день вклада или 1-го числа месяца?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 08:15

  egorek написав:А проценты начисляют в день вклада или 1-го числа месяца?

Смсинфо 10грн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 06:17

  sens написав:
  egorek написав:Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?
тут ЖИРНЫЙ плюс это пополнение и программа лояльности!!! Карты не очень,без комиссии кеш онли в своих банкоматах

Не нашел детального описания программы лояльности. В таблице под условиями депозита есть некий бонус "Лояльность". В каких случаях он дается?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:40

  candidat написав:
  sens написав:
  egorek написав:Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?
тут ЖИРНЫЙ плюс это пополнение и программа лояльности!!! Карты не очень,без комиссии кеш онли в своих банкоматах

Не нашел детального описания программы лояльности. В таблице под условиями депозита есть некий бонус "Лояльность". В каких случаях он дается?

Не знаю плохо или хорошо это?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:23

Зашел в отделение, думал застолбится.
Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...

В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.

Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 06:08

  la9 написав:Зашел в отделение, думал застолбится.
Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...

В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.

Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен.
как насчет выплаты в конце срока и без смс?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:18

  egorek написав:А проценты начисляют в день вклада или 1-го числа месяца?

1го числа каждого месяца
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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