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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:51

  la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!

Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен :D
Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника"
Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет.
Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:24

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!

Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен :D
Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника"
Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет.
Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед :D

Вы выбрали в конце срока?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:38

  sens написав:Вы выбрали в конце срока?

У меня там три депозита.
Один в конце срока и два ежемесячно
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:26

Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:15

  la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?

раньше уже написали, что да.
И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала.
Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года.
Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее :mrgreen:
Но я на ее лице удивления не увидел... :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:24

  la9 написав:
  la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?

раньше уже написали, что да.
И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала.
Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года.
Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее :mrgreen:
Но я на ее лице удивления не увидел... :D

На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.
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