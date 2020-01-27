Клиринговый дом

la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника" Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет. Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед
la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника" Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет. Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри. А що говорити про 18% на 10 років в Порохбанці.
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