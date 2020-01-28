Клиринговый дом

Додано: Вів 28 січ, 2020 19:26

J написав: Квесторе_поверніться написав: На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.

На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.

думаю не поняли выплаты в конце думаю не поняли выплаты в конце

17,25 и 16,50 - например. Разница %% такова, что лучше их получать в конце. Нал в банкоматах - 2 грн, но раз уж банк в принципе берет комис по депокартам, то сегодня 2 грн, а завтра - может и 2%. А выводить через п2п - вообще жесть - 1%+5 грн. Был еще вариант сделать ежемесячно и делать реинвест на 2630 через приложение, когда нал не нужен, но, по их словам, сейчас приложение это не позволяет, хотя обещают. Но обещать - то дело такое...В общем, с учетом этих вводных, сделал в конце.на 100000при 16,5 с ручной капитализацией - прим 14123 в год,при 17,25 в конце - 13886, но без гемора!Т.к., я не знаю, куда реинвестировать под бОльший %%, то выбрал без гемора.