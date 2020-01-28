Клиринговый дом

la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника" Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет. Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед
la9 написав:По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
Конечно, нельзя. Потому что у них это заявление не о том, что ты по окончании срока хочешь вернуть депо, а о том, что ты уже получил свой вклад и банк тебе ничего не должен Называется оно: "Заява на видачу грошових коштів з депозитного рахунку згідно заяви вкладника" Разумеется, такое заявление писать заранее вкладчикам и в голову не придет. Так что, по окончанию вклада - кеды и вперед
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри. А що говорити про 18% на 10 років в Порохбанці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
на сайте написано что 370 максимум. От куда вы берет 1-3 года? Йоперный театр
Квесторе_поверніться написав:На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.
думаю не поняли выплаты в конце
17,25 и 16,50 - например. Разница %% такова, что лучше их получать в конце. Нал в банкоматах - 2 грн, но раз уж банк в принципе берет комис по депокартам, то сегодня 2 грн, а завтра - может и 2%. А выводить через п2п - вообще жесть - 1%+5 грн. Был еще вариант сделать ежемесячно и делать реинвест на 2630 через приложение, когда нал не нужен, но, по их словам, сейчас приложение это не позволяет, хотя обещают. Но обещать - то дело такое... В общем, с учетом этих вводных, сделал в конце. на 100000 при 16,5 с ручной капитализацией - прим 14123 в год, при 17,25 в конце - 13886, но без гемора! Т.к., я не знаю, куда реинвестировать под бОльший %%, то выбрал без гемора.
la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?
раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
на сайте написано что 370 максимум. От куда вы берет 1-3 года? Йоперный театр