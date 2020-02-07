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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:29
Re: Клиринговый дом
Что-то мало отзывов про этот клининговый банк
$$$$$$$$$
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:54
пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:20
Официально - как и везде, кроме последнего месяца. А как на самом деле будет - да кто ж вам такое скажет, как оно на самом деле? Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...
Один умный человек когда-то сказал: "Экономика определяет политику" (С)
Завтра банку это станет невыгодно, и он просто заблокирует пополнение, и ничего вы не сделаете...
Лотерея.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:28
А как Вы собираетесь пополнять? СЕПом?
Или ногами в кассе?
Какие у них варианты способов пополнения?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37
сеп и ногами. Можете, даже перед пополнением не звонить, ответили на мой вопрос о необходимости предупреждения...
Ох, как-то это... Может, молодой, неопытный еще менагер?))
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:37
При учетной ставке НБУ 11% с 31.01 это еще не предел я считаю...
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32
Как и Мисто,сразу понятно что один собственник,не чета мамедову
никому не верю
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:43
Re: Клиринговый дом
Яким макаром хотіли поповнити в Шаромиги?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:06
+50грн !
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