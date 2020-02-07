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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...

Яким макаром хотіли поповнити в Шаромиги?
яка різниця?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:01

Re: Клиринговый дом

  sens написав:яка різниця?

Цікаво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:25

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:яка різниця?

Цікаво.

Пишіть в темі мамедбанк,там багато матеріалу для вентилятору
никому не верю
sens
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