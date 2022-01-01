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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:56
А в каком банке посоветовали бы открыть подобную карту?
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harry_
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Додано: Нед 02 січ, 2022 05:03
Кококард от Форвард банка
harry_ написав:
А в каком банке посоветовали бы открыть подобную карту?
- 12% до 15 000 грн., 8% - до 300 000 грн. Реферальная ссылка на оформление у меня в профиле. Будут вопросы - пишите в ЛС.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 02 січ, 2022 12:08
harry_
ще можна глянути на "Скарбничку" в банку Альянсhttps://bankalliance.ua/cards/skarbnichka
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greenozon
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