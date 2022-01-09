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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:56

А в каком банке посоветовали бы открыть подобную карту?
harry_
 
Повідомлень: 21
З нами з: 29.10.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 05:03

  harry_ написав:А в каком банке посоветовали бы открыть подобную карту?

Кококард от Форвард банка - 12% до 15 000 грн., 8% - до 300 000 грн. Реферальная ссылка на оформление у меня в профиле. Будут вопросы - пишите в ЛС.
lloydbanksua
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Повідомлень: 896
З нами з: 22.04.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:08

harry_

ще можна глянути на "Скарбничку" в банку Альянс

https://bankalliance.ua/cards/skarbnichka
greenozon
 
Повідомлень: 12365
З нами з: 01.06.14
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:33

Просматривая условия предоставления в аренду сейфовых ячеек, наткнулся на интересное предложение от Клирингового дома. За ячейку размером 5(высота)х30(ширина)х40(глубина) см, при условии аренды от полугода и больше, стоимость составляет всего 7 грн/сутки!
Для сравнения, у широкоразрекламированного Укрэксимбанка на тот же срок - в 3 раза дороже. При этом Эксим даже не удосужился на сайте указать размеры ячеек, мол, идите в местное отделение и узнавайте...
Кahek
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:35

Интересно, а кто-нибудь в этом банке уже пользовался сейфовыми ячейками?
Кahek
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:18

  Кahek написав:Интересно, а кто-нибудь в этом банке уже пользовался сейфовыми ячейками?


в шухере 2008го в банке Киев ячейки повскрывали
в шухере 2014+ тоже был номер с Уксибом, вот уж где не ожидал, но все же доверия побольше
а вот БМБанк, увы, тоже вроде и а оказалось лопухи - оставляли одного с сейфами
... так что небольшой банчик - только для своих


так что доверие к банку - раз,
поведение сотрудников - два

P.S. мне нравилось в Сбере, но сейчас конечно неизвестны их намерения, даже если официально надолго
cohan
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Повідомлень: 3401
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Подякував: 88 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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