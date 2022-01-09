Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 05:03
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:08
harry_
ще можна глянути на "Скарбничку" в банку Альянс
Додано: Нед 09 січ, 2022 19:33
Просматривая условия предоставления в аренду сейфовых ячеек, наткнулся на интересное предложение от Клирингового дома. За ячейку размером 5(высота)х30(ширина)х40(глубина) см, при условии аренды от полугода и больше, стоимость составляет всего 7 грн/сутки!
Для сравнения, у широкоразрекламированного Укрэксимбанка на тот же срок - в 3 раза дороже. При этом Эксим даже не удосужился на сайте указать размеры ячеек, мол, идите в местное отделение и узнавайте...
Додано: Нед 09 січ, 2022 19:35
Интересно, а кто-нибудь в этом банке уже пользовался сейфовыми ячейками?
Додано: Нед 09 січ, 2022 21:18
в шухере 2008го в банке Киев ячейки повскрывали
в шухере 2014+ тоже был номер с Уксибом, вот уж где не ожидал, но все же доверия побольше
а вот БМБанк, увы, тоже вроде и а оказалось лопухи - оставляли одного с сейфами
... так что небольшой банчик - только для своих
так что доверие к банку - раз,
поведение сотрудников - два
P.S. мне нравилось в Сбере, но сейчас конечно неизвестны их намерения, даже если официально надолго
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:48
Спасибо!
Вот как раз интересует надежность сейфовых ячеек. Видимо нужно все под грушу прятать
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