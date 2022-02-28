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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 21:36

Re: Клиринговый дом

  Павло написав:Спробую завтра подзвонити на гарячу лінію і запитати.
а потом нам рассказать - сообщения для рейтинга набирать и зарабатывать реноме Харошего человека :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:35

Re: Клиринговый дом

Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?
Василкаол
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:28

  Василкаол написав:Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?


все равно физлицо или юр :?:
по звонку или письмом на почту ничего не изменить
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:17

sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
Василкаол
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 15:53

  Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:43

  la9 написав:
  Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?


мож кешбек капал, хотя все равно беспонтовый он там, 0,3% кажется
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56

Re: Клиринговый дом

Скажите, пожалуйста, а что с кредитами банка? Какую-то отсрочку сделают?
КосикН
 
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