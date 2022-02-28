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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 січ, 2022 21:36
Павло написав:
Спробую завтра подзвонити на гарячу лінію і запитати.
а потом нам рассказать - сообщения для рейтинга набирать и зарабатывать реноме Харошего человека
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la9
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:35
Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?
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Василкаол
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:28
Василкаол написав:
Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?
все равно физлицо или юр
по звонку или письмом на почту ничего не изменить
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sens
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Додано: Вів 15 лют, 2022 12:17
sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
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Василкаол
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Додано: Вів 15 лют, 2022 15:53
Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?
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la9
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:43
la9 написав: Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?
мож кешбек капал, хотя все равно беспонтовый он там, 0,3% кажется
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cohan
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56
Скажите, пожалуйста, а что с кредитами банка? Какую-то отсрочку сделают?
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КосикН
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