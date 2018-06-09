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центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2017 02:27

Смотрел рейтинг трейдера на сайте отзовике, Телетрейд хорошо поднялся, у всех брокеров есть свои недочеты мелки.
maximvoznik
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2017 13:02

Добрый день. В поиске надежного "хорошего" - проверенного брокера. Хочу попробовать себя в торговле на Forex. Почитал всю тут информацию, сделал для себя выводы "плохие и хорошие". Еще заинтересовало предложение компании GERCHIK & CO Источник: https://gerchikco.com/ У них есть предложение как бы проверить себя "в этом не легком деле" - открыть "Демо-Счет". Подскажите может кто с ними работает и есть реальные факты? Спасибо за ответы.
RoMMa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 20:37

RoMMa
Просмотрел указанную страницу. Комиссия за ордер 10 баксов. Ничего себе!
Если ты в Украине юзай УкрГазБанк. Лучше его альтернативы нету.
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Лично я работал с брокером под названием GMO trading!ничего плохого сказать не могу! спреды низкие,есть комманда аналитиков. Имелл дело с данным брокером около полу года,медленно но увренно с 200 долларов шел к заветной 1000.
впринципе нормальный брокер но не чувствовал развития. Но новичкам советую!
Vlados20
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Выбрал значит я этого брокера! Абсолютно недавно появился на рынке.

Уже был опыт торговли с одним, не понравилось.

RIMarkets — это ведущий брокер онлайн-торговли, который предлагает онлайн‑услуги в области инвестиций на различных платформах при содействии профессиональной группы экспертов по электронной торговле.

Вот ссылка на официальный сайт-https://www.rimarkets.com

Кто что слышал,кто уже торговал с ним!??
Vlados20
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:24

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Я торгую с Амаркетс, которые за последнее время очень сильно вырасли в плане предоставления торговых услуг - криптовалютой спред значительно снизился чтобы торговать, сделали автовывод на банковские карты.
fefelova
 
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