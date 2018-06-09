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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 вер, 2017 02:27
Смотрел
Додано: Суб 14 жов, 2017 13:02
Добрый день. В поиске надежного "хорошего" - проверенного брокера. Хочу попробовать себя в торговле на Forex. Почитал всю тут информацию, сделал для себя выводы "плохие и хорошие". Еще заинтересовало предложение компании GERCHIK & CO Источник:
Додано: П'ят 24 лис, 2017 20:37
RoMMa
Просмотрел указанную страницу. Комиссия за ордер 10 баксов. Ничего себе!
Если ты в Украине юзай УкрГазБанк. Лучше его альтернативы нету.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Лично я работал с брокером под названием GMO trading!ничего плохого сказать не могу! спреды низкие,есть комманда аналитиков. Имелл дело с данным брокером около полу года,медленно но увренно с 200 долларов шел к заветной 1000.
впринципе нормальный брокер но не чувствовал развития. Но новичкам советую!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Выбрал значит я этого брокера! Абсолютно недавно появился на рынке.
Уже был опыт торговли с одним, не понравилось.
RIMarkets — это ведущий брокер онлайн-торговли, который предлагает онлайн‑услуги в области инвестиций на различных платформах при содействии профессиональной группы экспертов по электронной торговле.
Вот ссылка на официальный сайт-https://www.rimarkets.com
Кто что слышал,кто уже торговал с ним!??
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:24
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Я торгую с Амаркетс, которые за последнее время очень сильно вырасли в плане предоставления торговых услуг - криптовалютой спред значительно снизился чтобы торговать, сделали автовывод на банковские карты.
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