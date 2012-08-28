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центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2017 02:27

Смотрел рейтинг трейдера на сайте отзовике, Телетрейд хорошо поднялся, у всех брокеров есть свои недочеты мелки.
maximvoznik
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2017 13:02

Добрый день. В поиске надежного "хорошего" - проверенного брокера. Хочу попробовать себя в торговле на Forex. Почитал всю тут информацию, сделал для себя выводы "плохие и хорошие". Еще заинтересовало предложение компании GERCHIK & CO Источник: https://gerchikco.com/ У них есть предложение как бы проверить себя "в этом не легком деле" - открыть "Демо-Счет". Подскажите может кто с ними работает и есть реальные факты? Спасибо за ответы.
RoMMa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 20:37

RoMMa
Просмотрел указанную страницу. Комиссия за ордер 10 баксов. Ничего себе!
Если ты в Украине юзай УкрГазБанк. Лучше его альтернативы нету.
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Лично я работал с брокером под названием GMO trading!ничего плохого сказать не могу! спреды низкие,есть комманда аналитиков. Имелл дело с данным брокером около полу года,медленно но увренно с 200 долларов шел к заветной 1000.
впринципе нормальный брокер но не чувствовал развития. Но новичкам советую!
Vlados20
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Выбрал значит я этого брокера! Абсолютно недавно появился на рынке.

Уже был опыт торговли с одним, не понравилось.

RIMarkets — это ведущий брокер онлайн-торговли, который предлагает онлайн‑услуги в области инвестиций на различных платформах при содействии профессиональной группы экспертов по электронной торговле.

Вот ссылка на официальный сайт-https://www.rimarkets.com

Кто что слышал,кто уже торговал с ним!??
Vlados20
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:24

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Я торгую с Амаркетс, которые за последнее время очень сильно вырасли в плане предоставления торговых услуг - криптовалютой спред значительно снизился чтобы торговать, сделали автовывод на банковские карты.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 01:57

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

При выборе брокера советую обратить внимание на новшества, вводимые с 1го августа.
И уточнять, попадают ли они под эту "раздачу". Итак:
---
ESMA Update on Restrictions on Leverage
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has officially announced on 1st June 2018 that its leverage cuts on spread betting and CFD products will come into effect on 1st August 2018.
The confirmed changes will impact all clients classified as ‘Retail’ and will restrict FX pairs to a maximum leverage as follows:

30:1 Major currency pairs;
20:1 Non-major currency pairs, gold and major indices;
10:1 Commodities other than gold and non-major equity indices;
5:1 Individual equities and other reference values;
2:1 Cryptocurrencies.
---
Также информация тут:
https://www.ft.com/content/e1e8ce48-334 ... c6fdc22f03
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 02:36

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Нашел недавно https://www.dubaifxm24.com
Точно не подвержен новшествам от ESMA.
Набор инструментов просто сказочный, есть VIX фьючерс, алюминий, TADAWUL, JSE и почти вся Юго-Восточная Азия. DAX слабоват, 4 евро спред.
Печалит, что для индексов и фьючерсов минимальный лот 0.1
Стремно, но оно того стоит. Тренируюсь на демо, думаю работать.
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:32

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Недавно брокер Амаркетс сделал возмоность пополнять и выводить деньги через платежную систему Neteller,из минусов - это то, что они убрали демо конкурс Гагарин
fefelova
 
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