Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Додано: Суб 07 лип, 2018 01:57

При выборе брокера советую обратить внимание на новшества, вводимые с 1го августа.И уточнять, попадают ли они под эту "раздачу". Итак:---ESMA Update on Restrictions on LeverageThe European Securities and Markets Authority (ESMA) has officially announced on 1st June 2018 that its leverage cuts on spread betting and CFD products will come into effect on 1st August 2018.The confirmed changes will impact all clients classified as ‘Retail’ and will restrict FX pairs to a maximum leverage as follows:30:1 Major currency pairs;20:1 Non-major currency pairs, gold and major indices;10:1 Commodities other than gold and non-major equity indices;5:1 Individual equities and other reference values;2:1 Cryptocurrencies.---Также информация тут: