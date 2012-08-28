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центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:28

  planeta_ua написав:Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.

Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь
fefelova
 
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