|
|
|
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:28
planeta_ua написав:
Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.
Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь
-
fefelova
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 31.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:13
fefelova написав: planeta_ua написав:
Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.
Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь
Да, нужно все учитывать. Самое главное надежность, лицензиии, срок работы, отсутствие отзывов о не выплате профита. Я это тоже учитывал при выборе брокера.
-
planeta_ua
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 07.01.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08
planeta_ua А вот у Герчика стаж на рынке года 2-3, лицензией вроде бы? обзавелись, конкурсы проходят, норм? или все равно выбирать другие компании?
-
mishavoinn4
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:14
Довольно таки неплохой ДЦ, очень радует возможность вывода средств именно на карты украинских банков, причем делают они это не за два -три дня ,а за час-два, после того как рубанули Вэбмани это был самый весомый аргумент при выборе брокера, спреды там маленькие, постоянно акции хорошие, вообщем рекомендую брокера.
-
slonzek
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:53
slonzek Вы необразованы, сори. Если делают вывод за час-два, как Вы пишете, это лохоконторка, в которой сервер под столом у начальника стоит. Вывод денег с брокерского счета должен занимать минимум 2-3 дня банковских, и просить надо SWIFT confirmation message (сфифтовка по-руськи) - иначе, если не дадут или отморозятся, это лохоконтора, и серьезные резервы туда давать не советовал бы. Почитайте, что такое сепарайтед счета, и как брокеры (НЕ ДИЛЛИНГ центры) регулируются по MIFID-2...и не пишите всякое Г...не проверив факты )
-
leopold75
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.12.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:57
slonzek И вебмани ваши тоже туда же, к ГГГ - ни одна нормальная брокерская фирма с этом Г не работает ) Разводитесь дальше, людям не советуйте. Люди, то, что реально работает - переводы банком и карты. Карта рефандается ДО 90 ДНЕЙ. все, что посли - ваер на банк и точка. Все, кто предлагает большее - лошкотрон. Как исключение - Скрилл или(и) Неттелер. Но там такая дюь диллидженс - не боись ) Вебмани, х...яни, РБКмани - все развод. Не ведитесь.
-
leopold75
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.12.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|316
|101774
|
|
|571
|238428
|
|
|1649
|226497
|
|