RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Forex брокеры и дилинговые
центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:28

  planeta_ua написав:Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.

Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь
fefelova
 
Повідомлень: 81
З нами з: 31.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:13

  fefelova написав:
  planeta_ua написав:Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.

Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь

Да, нужно все учитывать. Самое главное надежность, лицензиии, срок работы, отсутствие отзывов о не выплате профита. Я это тоже учитывал при выборе брокера.
planeta_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

planeta_ua А вот у Герчика стаж на рынке года 2-3, лицензией вроде бы? обзавелись, конкурсы проходят, норм? или все равно выбирать другие компании?
mishavoinn4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:14

ДЦ WorldForex

Довольно таки неплохой ДЦ, очень радует возможность вывода средств именно на карты украинских банков, причем делают они это не за два -три дня ,а за час-два, после того как рубанули Вэбмани это был самый весомый аргумент при выборе брокера, спреды там маленькие, постоянно акции хорошие, вообщем рекомендую брокера.
slonzek
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:53

slonzek Вы необразованы, сори. Если делают вывод за час-два, как Вы пишете, это лохоконторка, в которой сервер под столом у начальника стоит. Вывод денег с брокерского счета должен занимать минимум 2-3 дня банковских, и просить надо SWIFT confirmation message (сфифтовка по-руськи) - иначе, если не дадут или отморозятся, это лохоконтора, и серьезные резервы туда давать не советовал бы. Почитайте, что такое сепарайтед счета, и как брокеры (НЕ ДИЛЛИНГ центры) регулируются по MIFID-2...и не пишите всякое Г...не проверив факты )
leopold75
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:57

slonzek И вебмани ваши тоже туда же, к ГГГ - ни одна нормальная брокерская фирма с этом Г не работает ) Разводитесь дальше, людям не советуйте. Люди, то, что реально работает - переводы банком и карты. Карта рефандается ДО 90 ДНЕЙ. все, что посли - ваер на банк и точка. Все, кто предлагает большее - лошкотрон. Как исключение - Скрилл или(и) Неттелер. Но там такая дюь диллидженс - не боись ) Вебмани, х...яни, РБКмани - все развод. Не ведитесь.
leopold75
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
316 101774
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 21:08
leopold75
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
571 238428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 20:56
leopold75
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 163, 164, 165
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1649 226497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 01:55
FOREX CLUB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.