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центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 18:27

ну как минимум почитайте ревьюшки на хороших медиа, сейчас столько всего выходит, вот как проект о трейдинге на моб прил https://forklog.com/sp/quantfury-review/ круто ведь
twix
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 17:56

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Главное не ходите в финансовую пирамиду Forex Trend, создатели которой разыскиваются :twisted: https://finclub.net/news/razyskivayutsy ... trend.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 18:38

vkladchiik
Очень своевременное предостережение, надо сказать :D
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 09:43

vkladchiik
А они еще работают? Я уже больше двух лет не слышала о ней, даже рекламы не было. За информацию спасибо!
Viktoria Bankovskaya
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:16

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Очень интересно почему одни конторы живут по много лет, и при этом продолжают обманывать трейдеров, а другие закрываются в первые несколько лет своего существования, причина деньги и договоренность с регуляторами?
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:43

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

У брокера Амаркетс хорошие торговые условия на данный момент. Недавно добавили акцию о кешбэке за наторгованный спред. Для скальперов и интрадейщиков отлично можно депозит раскрутить.
mishavoinn4
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