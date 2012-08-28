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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 лют, 2019 18:27
ну как минимум почитайте ревьюшки на хороших медиа, сейчас столько всего выходит, вот как проект о трейдинге на моб прил
Додано: Сер 13 бер, 2019 17:56
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Главное не ходите в финансовую пирамиду Forex Trend, создатели которой разыскиваются
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:43
vkladchiik
А они еще работают? Я уже больше двух лет не слышала о ней, даже рекламы не было. За информацию спасибо!
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:16
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Очень интересно почему одни конторы живут по много лет, и при этом продолжают обманывать трейдеров, а другие закрываются в первые несколько лет своего существования, причина деньги и договоренность с регуляторами?
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:43
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
У брокера Амаркетс хорошие торговые условия на данный момент. Недавно добавили акцию о кешбэке за наторгованный спред. Для скальперов и интрадейщиков отлично можно депозит раскрутить.
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