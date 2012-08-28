Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Очень интересно почему одни конторы живут по много лет, и при этом продолжают обманывать трейдеров, а другие закрываются в первые несколько лет своего существования, причина деньги и договоренность с регуляторами?
planeta_ua написав:Конкурсы это крайне важный момент при выборе брокера. Я вот брокеров без конкурсов не рассматриваю. Предпочтение отдаю FXOpen, так как там призовые можно снимать. У других брокеров за угадайки и конкурсы на демках снять нельзя призовые, только торговать на них. А так по сути все топовые брокеры между собой мало чем отличаются в плане торговых условий. Сколько не пробовал, вернулся к FXOpen, все-таки и надежность высокая и ни одного отказа или задержки в выплате профита не было. Серьезная компания с пряниками для трейдеров.
Конкурсы это не панацея при выборе брокера, должны учитываться торговые условия в первую очередь
Слышали про конкурс Амаркетс в инсте? к сожалению уже подходит к концу. Интересно посмотреть результаты его.