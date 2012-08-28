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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55
goje Вчера создал личный кабинет, но почитав отзывы, возникли сомнения... вы давно с ними?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:09
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Ну для скальпинга и интрадея, чесно говоря, толкового брокера еще поискать. Обещают многие, а по факту потом режут сделки, как некоторые..но не будем о плохом, вот еще
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