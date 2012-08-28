RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Forex брокеры и дилинговые
центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55

goje Вчера создал личный кабинет, но почитав отзывы, возникли сомнения... вы давно с ними?
МиколаКуц
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:09

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Ну для скальпинга и интрадея, чесно говоря, толкового брокера еще поискать. Обещают многие, а по факту потом режут сделки, как некоторые..но не будем о плохом, вот еще эти тоже лояльны к скальпингу.
koritkin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 205, 206, 207
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
2062 332746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 08:41
FOREX CLUB
Торговля на Forex 1 ... 33, 34, 35
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
347 85782
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 07:35
Mugwort
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
321 108112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 23:42
Maksimym42

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24468)
06.02.2020 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.