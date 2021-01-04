RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Forex брокеры и дилинговые
центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55

goje Вчера создал личный кабинет, но почитав отзывы, возникли сомнения... вы давно с ними?
МиколаКуц
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:09

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Ну для скальпинга и интрадея, чесно говоря, толкового брокера еще поискать. Обещают многие, а по факту потом режут сделки, как некоторые..но не будем о плохом, вот еще эти тоже лояльны к скальпингу.
koritkin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:07

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Все эти Форекс дилинговые центры - финансовая пирамида. Это очевидно. Они не заинтересованны в вашем профите. Лапшу вешают на уши о том какая это хорошая инвестиция, "крипто валюта это - будущее" и т.д. Начнём с того, что они элементарно не могут ответить где находиться их офис, другие детали. Так как не придумали ещё ответы.
irinatroyanova
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:53

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Рыскаю Интернетом в поисках книг про Форекс. И вот если где-то есть литература, просят оставить свой телефон, и тогда можно будет скачать книги. Потом звонят. И настойчиво так обещают суперприбыли и все такое...Конечно, в Сети жуликов всяких и пройдох великое множество.
С другой стороны, люди как-будто сами ждут, чтобы их "развели". Даже среди интернет-компаний есть заслуживающие уважения. Нет, блин мы суемся туда, где спреды по-меньше и условия по-лучше. А потом я читаю про то, что это финансовая пирамида, и так далее..
Begemotik
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CuT і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Торговля на Forex 1 ... 35, 36, 37
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
365 99195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:45
Begemotik
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 57, 58, 59
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
580 255553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:43
Begemotik
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
326 115809
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:29
Begemotik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9921)
05.01.2021 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.