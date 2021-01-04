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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55
goje Вчера создал личный кабинет, но почитав отзывы, возникли сомнения... вы давно с ними?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:09
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Ну для скальпинга и интрадея, чесно говоря, толкового брокера еще поискать. Обещают многие, а по факту потом режут сделки, как некоторые..но не будем о плохом, вот еще
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:07
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Все эти Форекс дилинговые центры - финансовая пирамида. Это очевидно. Они не заинтересованны в вашем профите. Лапшу вешают на уши о том какая это хорошая инвестиция, "крипто валюта это - будущее" и т.д. Начнём с того, что они элементарно не могут ответить где находиться их офис, другие детали. Так как не придумали ещё ответы.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:53
Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
Рыскаю Интернетом в поисках книг про Форекс. И вот если где-то есть литература, просят оставить свой телефон, и тогда можно будет скачать книги. Потом звонят. И настойчиво так обещают суперприбыли и все такое...Конечно, в Сети жуликов всяких и пройдох великое множество.
С другой стороны, люди как-будто сами ждут, чтобы их "развели". Даже среди интернет-компаний есть заслуживающие уважения. Нет, блин мы суемся туда, где спреды по-меньше и условия по-лучше. А потом я читаю про то, что это финансовая пирамида, и так далее..
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