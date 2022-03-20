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центры (плохое и хорошее)

Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55

goje Вчера создал личный кабинет, но почитав отзывы, возникли сомнения... вы давно с ними?
МиколаКуц
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:09

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Ну для скальпинга и интрадея, чесно говоря, толкового брокера еще поискать. Обещают многие, а по факту потом режут сделки, как некоторые..но не будем о плохом, вот еще эти тоже лояльны к скальпингу.
koritkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:07

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Все эти Форекс дилинговые центры - финансовая пирамида. Это очевидно. Они не заинтересованны в вашем профите. Лапшу вешают на уши о том какая это хорошая инвестиция, "крипто валюта это - будущее" и т.д. Начнём с того, что они элементарно не могут ответить где находиться их офис, другие детали. Так как не придумали ещё ответы.
irinatroyanova
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:53

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Рыскаю Интернетом в поисках книг про Форекс. И вот если где-то есть литература, просят оставить свой телефон, и тогда можно будет скачать книги. Потом звонят. И настойчиво так обещают суперприбыли и все такое...Конечно, в Сети жуликов всяких и пройдох великое множество.
С другой стороны, люди как-будто сами ждут, чтобы их "развели". Даже среди интернет-компаний есть заслуживающие уважения. Нет, блин мы суемся туда, где спреды по-меньше и условия по-лучше. А потом я читаю про то, что это финансовая пирамида, и так далее..
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 21:34

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Идеального брокера я не нашел. Может кто подскажет, какого брокера лучше выбрать, чтобы ввод-вывод был без комиссии, можно было пополнять картой.
Need Fx
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:50

Need Fx УкрГазБанк в последнее время предлагает удобную вещщ. Карточка для ввода-вывода средств с\на торговый счет. Не надо приходить в банк. Только надо загрузить на смартфон приложение. Ну само собой, при выводе средств платим налоги.

А вообще вот ты говоришь - не нашел идеального брокера... Ну пожалуйста напиши, что значит в твоем понимании идеальный брокер. :?:
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 01:01

Хочу пожаловаться на брокера Blake Finance Limited, сайт - https://www.blk-fin.com. Они - мошенники. Сами они утверждают, что зарегистрированы в Англии.
Звонят людям (в том числе и в Америке), обещают доходность 20-30 % в месяц, раскручивают на депозит , у себя на платформе рисуют сделки с большой прибылью, прибыль и депозит не выводят. Когда начинаешь жаловаться, просто блокируют в Telegram, WhatsApp и на почту так же не отвечают .
sandramariadiaz1993
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:44

Re: Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее)

Торговать нужно у проверенных брокеров. Выше писал про FXOpen, продолжают держать марку в любое время. Недавно ликвидности добавили, спред по паре евро доллар на есн счетах все чаще около 0.
forex_prognoz_ru
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:05

Oanda

Всім доброго дня.
Я трейдер почтаківець
Для трейдінгу обрав Oanda
Може хтось працював із цим брокером ?
Потребую консультації із заведенням коштів на рахунок та в цілому цікаво знати вашу думку що до співпраці із цим брокером
bper
 
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