Украинский Капитал

тому що немає клієнтів - дрібний лихварь суто для своїх
П.С. Якщо його прихлопнуть то ніхто крім власника та афільованих з ним людей навіть не пустить сльози
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лис, 2016 00:53
тому що немає клієнтів - дрібний лихварь суто для своїх
П.С. Якщо його прихлопнуть то ніхто крім власника та афільованих з ним людей навіть не пустить сльози
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 17 січ, 2017 15:19
Винница
Здравствуйте. Открылось отделение в Виннице. Поделитесь мнением, депозитчики со стажем. Что за банк, как его здоровье в грн. в у.е.?
Спасибо.
Додано: Чет 19 січ, 2017 10:29
В у.е. і сюди? Тута можна тіко папір і то треба ще довго думати
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 26 чер, 2017 11:15
Скупердяй
з папіром тут все гаразд, % як на сьогодні хороші, хоча теж понижують, зате можна зафіксувати % ставку в грн досить високу на 3-5 і максимум 10 років.
Додано: Сер 07 бер, 2018 22:07
Банк відкрив багато нових відділень
із власних спостережень - там де раніше був БМ (можливо співпадіння)
актуальні ставки
капітал 231 міо
решту звітності
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Чет 08 бер, 2018 07:28
Вы на правильном пути,изучая матчасть и свифты в этот банк и изучая ставки,приходим к выводу - этот банк валюту не настроен отдавать от свифта
никому не верю
Додано: Чет 08 бер, 2018 10:23
6.25% в $ при переоформленні. Смачненько.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 08 бер, 2018 12:07
Треба підказати комусь в банку щоє такий "хід конем",
а то може вони і не в курсах
Ще одна цікава фішка банчика - стовбці можна робити більше року (вроді аж до 10ти років!)
які ще банки таке дозволяють?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:13
реклама
|