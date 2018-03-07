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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.5 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
75%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 00:53

  yurkafx написав:http://antikor.com.ua/articles/137169-bank_ukrainskij_kapital_slivajut_soratniku_gontarevoj_a_refinansirovanie_razderibanjat_-_istochnik
А чому нема срача на гілці? Ах ну да ,містер Дубинский didnt confirm))))
Ну і как всєгда ,ох уж цей істочнік. Пора Дубе ,пора.

тому що немає клієнтів - дрібний лихварь суто для своїх :mrgreen:
П.С. Якщо його прихлопнуть то ніхто крім власника та афільованих з ним людей навіть не пустить сльози :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2017 15:19

Винница

Здравствуйте. Открылось отделение в Виннице. Поделитесь мнением, депозитчики со стажем. Что за банк, как его здоровье в грн. в у.е.?
Спасибо.
EmiR
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2017 10:29

  EmiR написав:Здравствуйте. Открылось отделение в Виннице. Поделитесь мнением, депозитчики со стажем. Что за банк, как его здоровье в грн. в у.е.?
Спасибо.

В у.е. і сюди? :mrgreen: Тута можна тіко папір і то треба ще довго думати :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2017 11:15

Скупердяй
з папіром тут все гаразд, % як на сьогодні хороші, хоча теж понижують, зате можна зафіксувати % ставку в грн досить високу на 3-5 і максимум 10 років.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:07

Банк відкрив багато нових відділень
із власних спостережень - там де раніше був БМ (можливо співпадіння)

актуальні ставки

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012018.pdf


капітал 231 міо
решту звітності
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zv ... 092017.pdf
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 07:28

  greenozon написав:Банк відкрив багато нових відділень
із власних спостережень - там де раніше був БМ (можливо співпадіння)

актуальні ставки

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012018.pdf


капітал 231 міо
решту звітності
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zv ... 092017.pdf
Вы на правильном пути,изучая матчасть и свифты в этот банк и изучая ставки,приходим к выводу - этот банк валюту не настроен отдавать от свифта
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:23

  greenozon написав:Банк відкрив багато нових відділень
із власних спостережень - там де раніше був БМ (можливо співпадіння)

актуальні ставки

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012018.pdf


капітал 231 міо
решту звітності
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zv ... 092017.pdf

6.25% в $ при переоформленні. Смачненько.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:28

Если бы ещё бонус от минфина прикрутили, раз уж затеяли экспансию
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:07

Треба підказати комусь в банку щоє такий "хід конем",
а то може вони і не в курсах :)


Ще одна цікава фішка банчика - стовбці можна робити більше року (вроді аж до 10ти років!)

які ще банки таке дозволяють?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:13

  greenozon написав:
Ще одна цікава фішка банчика - стовбці можна робити більше року (вроді аж до 10ти років!)

які ще банки таке дозволяють?


**Поповнення
допускається при умові,
якщо сума вкладу
перевищує 100 тис.
доларів США/євро та
1,2 млн. грн., в т.ч. для
діючих вкладів за
зверненням клієнта
J
 
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