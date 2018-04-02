RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Украинский Капитал

Украинский Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.8 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
60%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:54

можна тоді замурувати (не) стовбчик але на наприклад 5 років під 6%

хтось вірить що % в ($) буде рости?
(враховуючи ставки сусідів в Еуропі і Росеї)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:48

До речі, про програми лояльності - вони тут теж є

* Для пенсіонерів, при пред’явленні пенсійного посвідчення,
встановлюється процентна ставка, що діє в Банку,
плюс надбавка 0,5% річних в гривнях.

* При переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка,
що діє в Банку плюс надбавка
0,5% річних в гривнях,
0,25% річних в доларах США/євро.

Надбавки можуть сумуватись.

:idea:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31

Уволен по требованию НБУ глава банка "Украинский капитал"
Наблюдательный совет банка "Украинский капитал" уволил председателя правления Александра Тихомирова на основании решения правления Нацбанка.


Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В банке отметили, что Александр Тихомиров занимал должность главы банка "Украинский капитал" с 2014 года.

"Назначить исполняющим обязанности председателя правления банка «Украинский капитал» заместителя председателя правления Евгения Чечиля с 31 марта на срок до предварительного согласования НБУ", - говорится в сообщении.

https://finclub.net/news/uvolen-po-trebovaniyu-nbu-glava-banka-ukrainskij-kapital.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3425 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.