можна тоді замурувати (не) стовбчик але на наприклад 5 років під 6%
хтось вірить що % в ($) буде рости?
(враховуючи ставки сусідів в Еуропі і Росеї)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:54
можна тоді замурувати (не) стовбчик але на наприклад 5 років під 6%
хтось вірить що % в ($) буде рости?
(враховуючи ставки сусідів в Еуропі і Росеї)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:48
До речі, про програми лояльності - вони тут теж є
* Для пенсіонерів, при пред’явленні пенсійного посвідчення,
встановлюється процентна ставка, що діє в Банку,
плюс надбавка 0,5% річних в гривнях.
* При переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка,
що діє в Банку плюс надбавка
0,5% річних в гривнях,
0,25% річних в доларах США/євро.
Надбавки можуть сумуватись.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31
Уволен по требованию НБУ глава банка "Украинский капитал"
Всё IMHO
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