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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.8 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
60%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:54

можна тоді замурувати (не) стовбчик але на наприклад 5 років під 6%

хтось вірить що % в ($) буде рости?
(враховуючи ставки сусідів в Еуропі і Росеї)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:48

До речі, про програми лояльності - вони тут теж є

* Для пенсіонерів, при пред’явленні пенсійного посвідчення,
встановлюється процентна ставка, що діє в Банку,
плюс надбавка 0,5% річних в гривнях.

* При переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка,
що діє в Банку плюс надбавка
0,5% річних в гривнях,
0,25% річних в доларах США/євро.

Надбавки можуть сумуватись.

:idea:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31

Уволен по требованию НБУ глава банка "Украинский капитал"
Наблюдательный совет банка "Украинский капитал" уволил председателя правления Александра Тихомирова на основании решения правления Нацбанка.


Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В банке отметили, что Александр Тихомиров занимал должность главы банка "Украинский капитал" с 2014 года.

"Назначить исполняющим обязанности председателя правления банка «Украинский капитал» заместителя председателя правления Евгения Чечиля с 31 марта на срок до предварительного согласования НБУ", - говорится в сообщении.

https://finclub.net/news/uvolen-po-trebovaniyu-nbu-glava-banka-ukrainskij-kapital.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48

Re: Украинский Капитал

Им ещё и штраф впаяли 1.2 ляма.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:50

Пикничок ещё не начался, как уже закончился :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:54

  Вкладчик1234 написав:Пикничок ещё не начался, как уже закончился :-)

Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:01

  lov2108 написав:
  Вкладчик1234 написав:Пикничок ещё не начался, как уже закончился :-)

Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.

дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:48

  lov2108 написав:Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.

Судя по тому, какими темпами они расширяют сеть отделений, то надеются на поломничество залетных :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:51

  sens написав:дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:

А что... хорошая компания :wink:
Я вот тоже подумываю, не присоединиться ли мне к ним :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:55

  lubopytnaya написав:
  lov2108 написав:Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.

Судя по тому, какими темпами они расширяют сеть отделений, то надеются на поломничество залетных :wink:

І якими темпами?
Квесторе_поверніться
 
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