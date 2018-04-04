Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:54
можна тоді замурувати (не) стовбчик але на наприклад 5 років під 6%
хтось вірить що % в ($) буде рости? (враховуючи ставки сусідів в Еуропі і Росеї)
+50грн !
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:48
До речі, про програми лояльності - вони тут теж є
* Для пенсіонерів, при пред’явленні пенсійного посвідчення,
встановлюється процентна ставка, що діє в Банку,
плюс надбавка 0,5% річних в гривнях.
* При переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка,
що діє в Банку плюс надбавка
0,5% річних в гривнях,
0,25% річних в доларах США/євро.
Надбавки можуть сумуватись.
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31
Уволен по требованию НБУ глава банка "Украинский капитал"
Наблюдательный совет банка "Украинский капитал" уволил председателя правления Александра Тихомирова на основании решения правления Нацбанка.
Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В банке отметили, что Александр Тихомиров занимал должность главы банка "Украинский капитал" с 2014 года. "Назначить исполняющим обязанности председателя правления банка «Украинский капитал» заместителя председателя правления Евгения Чечиля с 31 марта на срок до предварительного согласования НБУ", - говорится в сообщении. https://finclub.net/news/uvolen-po-trebovaniyu-nbu-glava-banka-ukrainskij-kapital.html
Всё IMHO
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48
Им ещё и штраф впаяли 1.2 ляма.
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lov2108
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:50
Пикничок ещё не начался, как уже закончился
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:54
Вкладчик1234 написав:
Пикничок ещё не начался, как уже закончился
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
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lov2108
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:01
lov2108 написав: Вкладчик1234 написав:
Пикничок ещё не начался, как уже закончился
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
дармет , денех_нет и zzzzzz
никому не верю
sens
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:48
lov2108 написав:
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
Судя по тому, какими темпами они расширяют сеть отделений, то надеются на поломничество залетных
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:51
sens написав:
дармет , денех_нет и zzzzzz
А что... хорошая компания
Я вот тоже подумываю, не присоединиться ли мне к ним
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:55
lubopytnaya написав: lov2108 написав:
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
Судя по тому, какими темпами они расширяют сеть отделений, то надеются на поломничество залетных
І якими темпами?
Квесторе_поверніться
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