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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04
захоплюють бувші відділення БМ-ки
+50грн !
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:08
меня также кредитвест пустил , и этот зверь нам пока гривной вовремя рассчитывается
никому не верю
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:01
Re: Украинский Капитал
банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?
у вас сталеві кульки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:33
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