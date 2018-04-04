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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.8 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
60%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04

захоплюють бувші відділення БМ-ки :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:08

  lubopytnaya написав:
  sens написав:дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:

А что... хорошая компания :wink:
Я вот тоже подумываю, не присоединиться ли мне к ним :D

меня также кредитвест пустил , и этот зверь нам пока гривной вовремя рассчитывается :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:01

Re: Украинский Капитал

  sens написав:меня также кредитвест пустил


банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?
http://prntscr.com/j0vo98

у вас сталеві кульки :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:33

  greenozon написав:захоплюють бувші відділення БМ-ки :)
То шо мали на увазi ? Погана аура ? Та то забобони, потрібно стати на ганок і перехреститися, а тільки потім оформляти депозит. Хi хi/. :mrgreen:
Дядя Дима
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