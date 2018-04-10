RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Украинский Капитал

Украинский Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04

захоплюють бувші відділення БМ-ки :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:08

  lubopytnaya написав:
  sens написав:дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:

А что... хорошая компания :wink:
Я вот тоже подумываю, не присоединиться ли мне к ним :D

меня также кредитвест пустил , и этот зверь нам пока гривной вовремя рассчитывается :P
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10696
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:01

Re: Украинский Капитал

  sens написав:меня также кредитвест пустил


банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?
http://prntscr.com/j0vo98

у вас сталеві кульки :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:33

  greenozon написав:захоплюють бувші відділення БМ-ки :)
То шо мали на увазi ? Погана аура ? Та то забобони, потрібно стати на ганок і перехреститися, а тільки потім оформляти депозит. Хi хi/. :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 29.11.16
Подякував: 151 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:35

  greenozon написав:
  sens написав:меня также кредитвест пустил


банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?
http://prntscr.com/j0vo98

у вас сталеві кульки :)

банки с сайта минфин лучше?
J
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50

Re: Украинский Капитал

  Дядя Дима написав:То шо мали на увазi

ні, спостереження хто заходить на пусте місце БМ_ки :Й)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17

  sens написав:
  lov2108 написав:Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.

дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:

Сегодня присоединилась к группе вышеназванных товарищей.
На полтора года. В валюте :D
Под 6%.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:21

  lubopytnaya написав:
  sens написав:
  lov2108 написав:Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.

дармет , денех_нет и zzzzzz :mrgreen:

Сегодня присоединилась к группе вышеназванных товарищей.
На полтора года. В валюте :D
Под 6%.

З поповненням, виплата щомісячно?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24376
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:29

Re: Украинский Капитал

  lubopytnaya написав:Под 6%.


капіталізаціє?
ІБ є?
що ще цікавого тута
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:34

Не виглядає ця банка для валюти.
Ще одну схему провернуть і можуть прихлопнути.
А для чого банка власникам якщо схематозити ніззя?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24376
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexandr_kysil, andreyiskra, casper12, gkost05, lubopytnaya, qwerty2015, skorpio123, wig, Вкладчик1234, тарасов і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron