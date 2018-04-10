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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04
захоплюють бувші відділення БМ-ки
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:08
меня также кредитвест пустил , и этот зверь нам пока гривной вовремя рассчитывается
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:01
sens написав:
меня также кредитвест пустил
банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?http://prntscr.com/j0vo98
у вас сталеві кульки
+50грн !
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greenozon
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Дядя Дима
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:35
greenozon написав: sens написав:
меня также кредитвест пустил
банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?http://prntscr.com/j0vo98
у вас сталеві кульки
банки с сайта минфин лучше?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50
Дядя Дима написав:
То шо мали на увазi
ні, спостереження хто заходить на пусте місце БМ_ки :Й)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
sens написав: lov2108 написав:
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
дармет , денех_нет и zzzzzz
Сегодня присоединилась к группе вышеназванных товарищей.
На полтора года. В валюте
Под 6%.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:21
lubopytnaya написав: sens написав: lov2108 написав:
Кто вообще из пересичных туда депо несёт? Там по ходу физики все свои....залётных мало.
дармет , денех_нет и zzzzzz
Сегодня присоединилась к группе вышеназванных товарищей.
На полтора года. В валюте
Под 6%.
З поповненням, виплата щомісячно?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:29
lubopytnaya написав:
Под 6%.
капіталізаціє?
ІБ є?
що ще цікавого тута
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:34
Не виглядає ця банка для валюти.
Ще одну схему провернуть і можуть прихлопнути.
А для чого банка власникам якщо схематозити ніззя?
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