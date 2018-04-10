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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04
захоплюють бувші відділення БМ-ки
+50грн !
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:08
меня также кредитвест пустил , и этот зверь нам пока гривной вовремя рассчитывается
никому не верю
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:01
Re: Украинский Капитал
банк із 1 (!?!?!) відділенням на всю державу?
у вас сталеві кульки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:33
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:35
банки с сайта минфин лучше?
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50
Re: Украинский Капитал
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
Сегодня присоединилась к группе вышеназванных товарищей.
На полтора года. В валюте
Под 6%.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:21
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:29
Re: Украинский Капитал
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:34
Не виглядає ця банка для валюти.
Ще одну схему провернуть і можуть прихлопнути.
А для чого банка власникам якщо схематозити ніззя?
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