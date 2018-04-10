Украинский Капитал

дуже цікаві умови депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39
дуже цікаві умови депо
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:40
так ось же недавно НБУ всі схеми розкрив і показав!!!
невже в цій банці ще досі нерозгадана, восьма?
+50грн !
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:41
Так голову правління за сжему 7 з цього банчика прогнали.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:13
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:19
Под 6% без поповнення, виплата щомісячно на карту.
З поповненням там есть под 3,5% на срок 183 дня
Мин. сумма вклада 50 долларов.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:24
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:29
ІБ є, но открыть его можно только при наличии карты.
Карта именная будет лишь через 5 рабочих дней. Как получу карту, то посмотрю, что можно делать в ИБ. На сайте написано, что делать можно всё
Рахунки:
перегляд залишків на рахунках;
перегляд історії операцій;
здійснення платежів та переказів.
Депозити:
відкриття/закриття депозитного вкладу;
поповнення/часткове зняття депозиту;
перегляд параметрів депозитів;
перегляд залишків на депозитах;
перегляд графіку виплати відсотків.
Платежі та перекази:
перекази між власними рахунками;
платежі та перекази коштів в межах Банку;
платежі та перекази за межі Банку;
створення та редагування шаблонів для здійснення платежів та переказів;
перегляд історії платежів та переказів.
Картки:
перегляд залишків;
перегляд історії операцій по картці;
здійснення платежів та переказів.
Кредити:
погашення кредиту;
перегляд параметрів кредитів;
перегляд графіку платежів за кредитом;
перегляд залишків на кредитах.
перегляд всіх рахунків відкритих в банку;
стан виконання платежів/переказів;
створення та редагування шаблонів для здійснення платежів та переказів;
перегляд історії платежів та переказів;
Сервіси:
присвоєння "імені" рахунку для зручності роботи з ним в системі;
перегляд актуального курсу валют;
написати повідомлення до Банку.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:34
dam, this sounds really sexy!
PS Жиррр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:40
Не знаю, они именные, поэтому карта будет только через пять дней.
При моей сумме чипованная карта VISA Gold выдается бесплатно. А вообще в тарифе написано, что открытие карты 480 грн.
Но есть еще и Виза Классик, и Виза Электрон - в зависимости от суммы вклада.
Тарифный план "Картка до депозиту"
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:43
Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.
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