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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012018.pdf
дуже цікаві умови депо
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:40

так ось же недавно НБУ всі схеми розкрив і показав!!!

https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html


невже в цій банці ще досі нерозгадана, восьма? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:41

  greenozon написав:так ось же недавно НБУ всі схеми розкрив і показав!!!

https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html


невже в цій банці ще досі нерозгадана, восьма? :)

Так голову правління за сжему 7 з цього банчика прогнали.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:13

  Квесторе_поверніться написав:https://www.ukrcapital.com.ua/images/Account/Depos_FO_26012018.pdf
дуже цікаві умови депо

Да, особо интересно - это:
Поповнення допускається при умові, якщо сума вкладу перевищує 100 тис. доларів США/євро та 1,2 млн. грн.

Смешно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:19

  Квесторе_поверніться написав:З поповненням, виплата щомісячно?

Под 6% без поповнення, виплата щомісячно на карту.

З поповненням там есть под 3,5% на срок 183 дня
Мин. сумма вклада 50 долларов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:24

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:З поповненням, виплата щомісячно?

Под 6% без поповнення, виплата щомісячно на карту.

З поповненням там есть под 3,5% на срок 183 дня
Мин. сумма вклада 50 долларов.

Які особливості в карти?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:29

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Под 6%.

ІБ є?
що ще цікавого тута

ІБ є, но открыть его можно только при наличии карты.
Карта именная будет лишь через 5 рабочих дней. Как получу карту, то посмотрю, что можно делать в ИБ. На сайте написано, что делать можно всё :D

Рахунки:
перегляд залишків на рахунках;
перегляд історії операцій;
здійснення платежів та переказів.
Депозити:
відкриття/закриття депозитного вкладу;
поповнення/часткове зняття депозиту;
перегляд параметрів депозитів;
перегляд залишків на депозитах;
перегляд графіку виплати відсотків.
Платежі та перекази:
перекази між власними рахунками;
платежі та перекази коштів в межах Банку;
платежі та перекази за межі Банку;
створення та редагування шаблонів для здійснення платежів та переказів;
перегляд історії платежів та переказів.
Картки:
перегляд залишків;
перегляд історії операцій по картці;
здійснення платежів та переказів.
Кредити:
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перегляд параметрів кредитів;
перегляд графіку платежів за кредитом;
перегляд залишків на кредитах.
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створення та редагування шаблонів для здійснення платежів та переказів;
перегляд історії платежів та переказів;
Сервіси:
присвоєння "імені" рахунку для зручності роботи з ним в системі;
перегляд актуального курсу валют;
написати повідомлення до Банку.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:34

dam, this sounds really sexy! :)

PS Жиррр
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:40

  Квесторе_поверніться написав:Які особливості в карти?

Не знаю, они именные, поэтому карта будет только через пять дней.
При моей сумме чипованная карта VISA Gold выдается бесплатно. А вообще в тарифе написано, что открытие карты 480 грн.
Но есть еще и Виза Классик, и Виза Электрон - в зависимости от суммы вклада.
Тарифный план "Картка до депозиту"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:43

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які особливості в карти?

Не знаю, они именные, поэтому карта будет только через пять дней.
При моей сумме чипованная карта VISA Gold выдается бесплатно. А вообще в тарифе написано, что открытие карты 480 грн.
Но есть еще и Виза Классик, и Виза Электрон - в зависимости от суммы вклада.
Тарифный план "Картка до депозиту"

Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.
Квесторе_поверніться
 
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