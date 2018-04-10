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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:45

А еше у них финмониторинг требует подтверждение на происхождение средств на суммы от 500К грн :D
На меньшие суммы не требует.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:48

  Квесторе_поверніться написав:Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.

Да,10 грн.
Менеджер при оформлении заявки на выпуск карты сказала мне: "У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу" :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:50

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.

Да,10 грн.
Менеджер при оформлении заявки на выпуск карты сказала мне: "У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу" :)

А Ви скільки раз в місяць плануєте картою користуватись?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:51

Re: Украинский Капитал

  lubopytnaya написав:"У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу"


а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:58

  Квесторе_поверніться написав:А Ви скільки раз в місяць плануєте картою користуватись?

Я вообще не планирую ею користуватись :D
Чего я там накористую, если ежемесячные проценты всего лишь 26-27$?
Если в ИБ и правда можно будет открывать депозиты, то буду раз в пару месяцев открывать крохотные депозитики - там минимальная сумма вклада 50$
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:59

  greenozon написав:а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?

СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:02

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?

СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.

В Шаромиги платні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:05

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?

СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.

В Шаромиги платні.

Платные на доступ в ИБ? :shock:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:10

Без СМС карту в ІБ не видно.
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