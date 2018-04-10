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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:45
А еше у них финмониторинг требует подтверждение на происхождение средств на суммы от 500К грн
На меньшие суммы не требует.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:48
Квесторе_поверніться написав:
Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.
Да,10 грн.
Менеджер при оформлении заявки на выпуск карты сказала мне: "У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу"
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:50
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Хтось казав що СМС за 10 грн в місяць...і відключають дуже тяжко.
Да,10 грн.
Менеджер при оформлении заявки на выпуск карты сказала мне: "У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу"
А Ви скільки раз в місяць плануєте картою користуватись?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:51
lubopytnaya написав:
"У нас смс дорогие, поэтому я Вам не подключаю эту услугу"
а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:58
Квесторе_поверніться написав:
А Ви скільки раз в місяць плануєте картою користуватись?
Я вообще не планирую ею користуватись
Чего я там накористую, если ежемесячные проценты всего лишь 26-27$?
Если в ИБ и правда можно будет открывать депозиты, то буду раз в пару месяцев открывать крохотные депозитики - там минимальная сумма вклада 50$
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:59
greenozon написав:
а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?
СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:02
lubopytnaya написав: greenozon написав:
а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?
СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.
В Шаромиги платні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:05
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: greenozon написав:
а якщо ІБ-ка захоче підтвердження смс-не?
СМС для ИБ всегда бесплатные. Во всех банках.
В Шаромиги платні.
Платные на доступ в ИБ?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:10
Без СМС карту в ІБ не видно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 кві, 2018 05:30
lubopytnaya написав:
А еше у них финмониторинг требует подтверждение на происхождение средств на суммы от 500К грн
На меньшие суммы не требует.
от 150 000 грн , но анкету Вам заполняют
никому не верю
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sens
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