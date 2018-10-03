Украинский Капитал

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:36
Интересный курс
Обратил внимание, что в банке периодически очень неплохой курс продажи доллара. Кто-то пробовал в нем или покупать валюту, или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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