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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:36

Интересный курс

Обратил внимание, что в банке периодически очень неплохой курс продажи доллара. Кто-то пробовал в нем или покупать валюту, или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23

  Искатель написав:Обратил внимание, что в банке периодически очень неплохой курс продажи доллара. Кто-то пробовал в нем или покупать валюту, или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?
попробуйте и опищите про свои потуги
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:49

Re: Украинский Капитал

  Искатель написав:или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?


я не лише пробував, але і роблю це щомісяця, без проблем
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:05

  greenozon написав:
  Искатель написав:или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?


я не лише пробував, але і роблю це щомісяця, без проблем
забирали тело вклада валютой?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:09

Ще не встиг :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:33

Коллеги, а есть в банке ИБ? Умеет он депо открывать? На сайте ссылку для входа вижу и есть такая возможность в описании. А как на самом деле?
la9
 
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