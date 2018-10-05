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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:36
Интересный курс
Обратил внимание, что в банке периодически очень неплохой курс продажи доллара. Кто-то пробовал в нем или покупать валюту, или приходить с гривной с целью взять "на депозит"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23
попробуйте и опищите про свои потуги
никому не верю
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:49
Re: Украинский Капитал
я не лише пробував, але і роблю це щомісяця, без проблем
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:05
забирали тело вклада валютой?
никому не верю
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:09
Ще не встиг
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:33
Коллеги, а есть в банке ИБ? Умеет он депо открывать? На сайте ссылку для входа вижу и есть такая возможность в описании. А как на самом деле?
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