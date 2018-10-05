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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:05
greenozon написав:
ДЕПОЗИТ "USD "СТАБІЛЬНИЙ"INTERNET"
Летом такого не было.
Жадность и Отвага!
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