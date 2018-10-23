RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Украинский Капитал

Украинский Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:05

  greenozon написав:ДЕПОЗИТ "USD "СТАБІЛЬНИЙ"INTERNET"

Летом такого не было.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:07

В банке можно открыть депозит до 6 лет.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 905
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:23

  iurii44 написав:В банке можно открыть депозит до 6 лет.

Під який прОцент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25837
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:37

  Квесторе_поверніться написав:
  iurii44 написав:В банке можно открыть депозит до 6 лет.

Під який прОцент?


17,5% с ежемесячной выплатой %.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 905
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Google Feedfetcher, Lost, yevgen12, Волоdимир і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.