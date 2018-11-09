Летом такого не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:05
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:07
В банке можно открыть депозит до 6 лет.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:23
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:37
17,5% с ежемесячной выплатой %.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:59
Re: Украинский Капитал
А что за тарифы по вкладным счетам
1.1. Оформлення документів рід час відкриття ....вкладного рахунку клієнта з його ініціативи - 100 грн. То реальный комис при открытии или для гурманов?
Black Jack - White Business
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:03
100 грн при відкритті рахунків не брали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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