Летом такого не было.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:05
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:07
В банке можно открыть депозит до 6 лет.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:23
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:37
17,5% с ежемесячной выплатой %.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:59
Re: Украинский Капитал
А что за тарифы по вкладным счетам
1.1. Оформлення документів рід час відкриття ....вкладного рахунку клієнта з його ініціативи - 100 грн. То реальный комис при открытии или для гурманов?
Black Jack - White Business
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:03
100 грн при відкритті рахунків не брали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34
Документ вступил в силу 02.04.2018
Я открывала депозит 10.04.18 (доллар, под фонд )
Ничего с меня не взяли. Даже карту выдали бесплатно, хотя в тарифах по этой карте была указана плата за оформление карты.
Возможно, этот пункт 1.1 применяют выборочно, в зависимости от суммы вклада, чтобы народ не злоупортреблял открытием мини-столбиков в отделении
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:45
Re: Украинский Капитал
Автоматом не списали коли грошенята зайшли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:52
Грошенята зашли через 30 дней в качестве процентов за прошедший месяц. Ничего не списали.
Но мне сразу при открытии сказали, что бесплатное открытие карты - это персональный бонус мне, из-за суммы вклада.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:57
Капнули % в кінці місяця, тоді і плату списали за карту.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|