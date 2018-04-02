Украинский Капитал

Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09
Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:35
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:04
В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Жадность и Отвага!
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