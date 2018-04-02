|
|
|
Украинский Капитал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09
Квесторе_поверніться написав:
Капнули % в кінці місяця, тоді і плату списали за карту.
Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3497
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1135 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:35
lubopytnaya написав:
Документ вступил в силу 02.04.2018
Я открывала депозит 10.04.18 (доллар, под фонд
)
Ничего с меня не взяли. Даже карту выдали бесплатно, хотя в тарифах по этой карте была указана плата за оформление карты.
Возможно, этот пункт 1.1 применяют выборочно, в зависимости от суммы вклада, чтобы народ не злоупортреблял открытием мини-столбиков в отделении
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6690
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:04
ruvex написав:
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3497
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1135 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:43
lubopytnaya написав: ruvex написав:
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Я тоже заметил, почему и написал - для гурманов.
Может если клиент настоятельно требует заплатить взнос, то у него есть такая возможность?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6690
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:05
lubopytnaya написав: ruvex написав:
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Счаз неудобно смотреть, но в тарифах за депо больше 100 кгрн положена бесплатная депо карта голд, в отличие от бомжекарты за 2 грн. Я так провтыкал, мог бы добавить малость к депо...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1094
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|