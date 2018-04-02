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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09

  Квесторе_поверніться написав:Капнули % в кінці місяця, тоді і плату списали за карту.

Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:35

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:А что за тарифы по вкладным счетам https://www.ukrcapital.com.ua/images/Account/Tariff/2_2018_03_19_2620_vklad.pdf?
1.1. Оформлення документів рід час відкриття ....вкладного рахунку клієнта з його ініціативи - 100 грн. То реальный комис при открытии или для гурманов?

Документ вступил в силу 02.04.2018
Я открывала депозит 10.04.18 (доллар, под фонд :mrgreen: )
Ничего с меня не взяли. Даже карту выдали бесплатно, хотя в тарифах по этой карте была указана плата за оформление карты.

Возможно, этот пункт 1.1 применяют выборочно, в зависимости от суммы вклада, чтобы народ не злоупортреблял открытием мини-столбиков в отделении :D


Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:04

  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:43

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.

Я тоже заметил, почему и написал - для гурманов. :mrgreen:
Может если клиент настоятельно требует заплатить взнос, то у него есть такая возможность?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:05

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.

Счаз неудобно смотреть, но в тарифах за депо больше 100 кгрн положена бесплатная депо карта голд, в отличие от бомжекарты за 2 грн. Я так провтыкал, мог бы добавить малость к депо...
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