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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
50%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09

  Квесторе_поверніться написав:Капнули % в кінці місяця, тоді і плату списали за карту.

Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения :D
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:35

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:А что за тарифы по вкладным счетам https://www.ukrcapital.com.ua/images/Account/Tariff/2_2018_03_19_2620_vklad.pdf?
1.1. Оформлення документів рід час відкриття ....вкладного рахунку клієнта з його ініціативи - 100 грн. То реальный комис при открытии или для гурманов?

Документ вступил в силу 02.04.2018
Я открывала депозит 10.04.18 (доллар, под фонд :mrgreen: )
Ничего с меня не взяли. Даже карту выдали бесплатно, хотя в тарифах по этой карте была указана плата за оформление карты.

Возможно, этот пункт 1.1 применяют выборочно, в зависимости от суммы вклада, чтобы народ не злоупортреблял открытием мини-столбиков в отделении :D


Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:04

  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:43

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.

Я тоже заметил, почему и написал - для гурманов. :mrgreen:
Может если клиент настоятельно требует заплатить взнос, то у него есть такая возможность?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:05

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.

В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.

Счаз неудобно смотреть, но в тарифах за депо больше 100 кгрн положена бесплатная депо карта голд, в отличие от бомжекарты за 2 грн. Я так провтыкал, мог бы добавить малость к депо...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:14

Шановний Клієнте!

В зв'язку з прийняттям Постанови Правління НБУ від 11.09.2017 р. №89 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" повідомляє про проведення зміни номерів карткових рахунків.

Для виконання вищевказаних вимог ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" автоматично відкриє новий картковий рахунок зі збереженням всіх умов Вашого попереднього рахунку: автоматично будуть перенесені залишки, послуги та сервіси, тарифні умови. Звертаємо Вашу увагу, що зміна номера карткового рахунку ніяким чином не вплине на умови та режим його обслуговування.

Повідомляємо Вам, що з 15 грудня 2018 року будуть змінені номери карткових рахунків Клієнтів:

Діючі рахунки до 14 грудня 2018 року Діючі рахунки з 15 грудня 2018 року

2625ХХХХХХХХХХ 2620YYYYYYYYYY
(для співробітників Вашої організації) -> (для співробітників Вашої організації)

2605ХХХХХХХХХХ -> 2600YYYYYYYYYY

Платіжні картки діють без змін, автоматично будуть підключені до нового рахунку.

Номери рахунків, призначених для підприємницької діяльності, будуть передані до державної податкової інспекції для взяття таких рахунків на облік згідно з вимогами діючого законодавства.

Для подальшого зарахування виплат у рамках зарплатно-карткового проекту, додатково Банком будуть надані нові номери карткових рахунків співробітників для здійснення виплат заробітної плати.

Шановний Клієнте, у подальшому для здійснення операцій за картковим рахунком просимо використовувати нові реквізити.

Інформацію про новий номер карткового рахунку буде надіслана Банком додатково, також можливо отримати у Відділенні Банку або за телефоном Контакт Центру Банку 0 (800) 210 804
+50грн !
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greenozon
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биатлон смотрю
а там этот банк
на что стоит здесь посмотреть?
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