Украинский Капитал

Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09
Нет, проценты упали на карту в полном объеме и ничего не было списано.
Говорю же: мне сразу при открытии карты сказали, что в моем случае плата за открытие будет за счет заведения
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:35
Тогда уже интересно, если тарифы применяются на "хлопский розум", то стрельнуть может когда угодно.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:04
В конце этого пункта есть подозрительная фраза: "з його ініціативи"
Может, 100 грн берут в том случае, если клиент требует какие-то дополнительные справки или копии по этому вкладу.
Ведь этот пункт касается не только открытия вклада, но и обслуживания вклада в течение срока.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:43
Я тоже заметил, почему и написал - для гурманов.
Может если клиент настоятельно требует заплатить взнос, то у него есть такая возможность?
Black Jack - White Business
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:05
Счаз неудобно смотреть, но в тарифах за депо больше 100 кгрн положена бесплатная депо карта голд, в отличие от бомжекарты за 2 грн. Я так провтыкал, мог бы добавить малость к депо...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:14
Шановний Клієнте!
В зв'язку з прийняттям Постанови Правління НБУ від 11.09.2017 р. №89 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" повідомляє про проведення зміни номерів карткових рахунків.
Для виконання вищевказаних вимог ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" автоматично відкриє новий картковий рахунок зі збереженням всіх умов Вашого попереднього рахунку: автоматично будуть перенесені залишки, послуги та сервіси, тарифні умови. Звертаємо Вашу увагу, що зміна номера карткового рахунку ніяким чином не вплине на умови та режим його обслуговування.
Повідомляємо Вам, що з 15 грудня 2018 року будуть змінені номери карткових рахунків Клієнтів:
Діючі рахунки до 14 грудня 2018 року Діючі рахунки з 15 грудня 2018 року
2625ХХХХХХХХХХ 2620YYYYYYYYYY
(для співробітників Вашої організації) -> (для співробітників Вашої організації)
2605ХХХХХХХХХХ -> 2600YYYYYYYYYY
Платіжні картки діють без змін, автоматично будуть підключені до нового рахунку.
Номери рахунків, призначених для підприємницької діяльності, будуть передані до державної податкової інспекції для взяття таких рахунків на облік згідно з вимогами діючого законодавства.
Для подальшого зарахування виплат у рамках зарплатно-карткового проекту, додатково Банком будуть надані нові номери карткових рахунків співробітників для здійснення виплат заробітної плати.
Шановний Клієнте, у подальшому для здійснення операцій за картковим рахунком просимо використовувати нові реквізити.
Інформацію про новий номер карткового рахунку буде надіслана Банком додатково, також можливо отримати у Відділенні Банку або за телефоном Контакт Центру Банку 0 (800) 210 804
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:48
В декабре они ухудшили пополнение по депо - стало не более начального взноса за все время депо.
Практикующий вкладчик.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:05
Тут
зміни не вносились.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:25
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