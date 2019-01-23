Украинский Капитал

Акція для фізичних осіб для вкладу «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:30
і ще одна
Акція для фізичних осіб для вкладу «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:45
Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:58
для новых клиентов,что предлагают ,мне например пиреус по доллару 3,5% , а грн всего лишь *16,5%!
никому не верю
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:33
Та поняли, поняли уже что крупный вклад . А как на счёт +0.5% в ИБ?
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