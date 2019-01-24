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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:30

і ще одна

Акція для фізичних осіб для вкладу «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:45

Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012019.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4002
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:58

  greenozon написав:Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012019.pdf
для новых клиентов,что предлагают ,мне например пиреус по доллару 3,5% , а грн всего лишь *16,5%!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:33

  sens написав:
  greenozon написав:Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012019.pdf
для новых клиентов,что предлагают ,мне например пиреус по доллару 3,5% , а грн всего лишь *16,5%!

Та поняли, поняли уже что крупный вклад :D . А как на счёт +0.5% в ИБ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 05:34

  lov2108 написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 012019.pdf
для новых клиентов,что предлагают ,мне например пиреус по доллару 3,5% , а грн всего лишь *16,5%!

Та поняли, поняли уже что крупный вклад :D . А как на счёт +0.5% в ИБ?
ноль пять к чему присовокупить,какая конечная процентная ставка?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:18

Re: Украинский Капитал

А отложенное внесение средств (10 дней от даты заключения договора) по этому депо ставку позволяет зафиксить, кто-то узнавал? Дату окончания такое внесение меняет?
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kreuz
 
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