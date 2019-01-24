Акція для фізичних осіб для вкладу «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:30
і ще одна
Акція для фізичних осіб для вкладу «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:45
Продовжили акцію ще на місяць
% ті ж що і були
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:58
для новых клиентов,что предлагают ,мне например пиреус по доллару 3,5% , а грн всего лишь *16,5%!
никому не верю
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:33
Та поняли, поняли уже что крупный вклад . А как на счёт +0.5% в ИБ?
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Додано: Чет 24 січ, 2019 05:34
ноль пять к чему присовокупить,какая конечная процентная ставка?
никому не верю
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:18
Re: Украинский Капитал
А отложенное внесение средств (10 дней от даты заключения договора) по этому депо ставку позволяет зафиксить, кто-то узнавал? Дату окончания такое внесение меняет?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:27
Re: Украинский Капитал
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:32
Глянув договір на Щедрі відсотки:
2.5.1 У не-інтернет-банку вкладник має право внести кошти протягом 10 банківських (навіть отак) днів з дати укладання договору.
У Вас інше написано?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Re: Украинский Капитал
Пункт 2.3 доречі губить десь 99-й день (пишуть, що 20% з 67-го лише по 98-й день рахують, а вклад виплачують аж на 100-й день), хоча в нього на вклад ще мають нараховувати відсотки...
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