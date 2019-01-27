Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:43
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
10 дней от даты
Там 30 днів пише.
Глянув договір на Щедрі відсотки:
2.5.1 У не-інтернет-банку вкладник має право внести кошти протягом 10 банківських (навіть отак) днів з дати укладання договору.
У Вас інше написано?
По іншому типу депо...не щедрі відсотки.
2.5.1. У випадку, якщо відкриття депозитного рахунку відбувається у Банку (без використання системи Інтернет-банкінг)
Вкладник має право внести/перерахувати кошти на Вклад протягом 30-ти банківських днів з дати укладання Договору.
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%82.pdf
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48
Людина з вулиці написав: kreuz написав:
А отложенное внесение средств (10 дней от даты заключения договора) по этому депо ставку позволяет зафиксить, кто-то узнавал? Дату окончания такое внесение меняет?
Якщо можливість відкладення прописана в договорі, не повинна змінюватись ані ставка, ані дата повернення.
kreuz написав:
Пункт 2.3 доречі губить десь 99-й день (пишуть, що 20% з 67-го лише по 98-й день рахують, а вклад виплачують аж на 100-й день), хоча в нього на вклад ще мають нараховувати відсотки...
А виплата на 100-й теж прописана в договорі? Якщо так, треба було вимагати пояснень при укладанні договору. Ну а зараз подзвоніть хоча б до КЦ.
У Моні дата рахується від внесення, а не від розміщення заявки на депо, тож треба практиків питати.
А виплата в договорі саме на 100-й прописана. Проте пояснень можна лише від практиків добитися, ні відділення, ні КЦ цим похвалитися не можуть. Та нічого, взнаємо самотужки )))
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:51
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
10 дней от даты
Там 30 днів пише.
Пробували, фіксується і ставка і дата договором? Чи ставку фіксують, а дати рахують від внесення? Або ж маємо лишень голі цитати у теорії?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:53
Возможно один "потерявшийся день" - это день внесения, и за него деньги не платят?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:03
kreuz написав:
фіксується і ставка і дата договором
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 00:51
kreuz написав:
У Моні дата рахується від внесення, а не від розміщення заявки на депо, тож треба практиків питати.
Оце Ваше твердження - лише повторення відповіді Моніної підтримки. І якраз саме практика його спростовує.
А виплата в договорі саме на 100-й прописана. Проте пояснень можна лише від практиків добитися, ні відділення, ні КЦ цим похвалитися не можуть. Та нічого, взнаємо самотужки )))
Наведіть обидві дати з договору, порахуємо.
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