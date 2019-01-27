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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:43

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:10 дней от даты

Там 30 днів пише.

Глянув договір на Щедрі відсотки:

2.5.1 У не-інтернет-банку вкладник має право внести кошти протягом 10 банківських (навіть отак) днів з дати укладання договору.

У Вас інше написано?

По іншому типу депо...не щедрі відсотки.
2.5.1. У випадку, якщо відкриття депозитного рахунку відбувається у Банку (без використання системи Інтернет-банкінг)
Вкладник має право внести/перерахувати кошти на Вклад протягом 30-ти банківських днів з дати укладання Договору.
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%82.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48

  Людина з вулиці написав:
  kreuz написав:А отложенное внесение средств (10 дней от даты заключения договора) по этому депо ставку позволяет зафиксить, кто-то узнавал? Дату окончания такое внесение меняет?

Якщо можливість відкладення прописана в договорі, не повинна змінюватись ані ставка, ані дата повернення.

  kreuz написав:Пункт 2.3 доречі губить десь 99-й день (пишуть, що 20% з 67-го лише по 98-й день рахують, а вклад виплачують аж на 100-й день), хоча в нього на вклад ще мають нараховувати відсотки...

А виплата на 100-й теж прописана в договорі? Якщо так, треба було вимагати пояснень при укладанні договору. Ну а зараз подзвоніть хоча б до КЦ.

У Моні дата рахується від внесення, а не від розміщення заявки на депо, тож треба практиків питати.

А виплата в договорі саме на 100-й прописана. Проте пояснень можна лише від практиків добитися, ні відділення, ні КЦ цим похвалитися не можуть. Та нічого, взнаємо самотужки )))
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:10 дней от даты

Там 30 днів пише.

Пробували, фіксується і ставка і дата договором? Чи ставку фіксують, а дати рахують від внесення? Або ж маємо лишень голі цитати у теорії?
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:53

Возможно один "потерявшийся день" - это день внесения, и за него деньги не платят?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:03

Re: Украинский Капитал

  kreuz написав:фіксується і ставка і дата договором
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:51

  kreuz написав:У Моні дата рахується від внесення, а не від розміщення заявки на депо, тож треба практиків питати.

:D Насмішили... Оце Ваше твердження - не що інше, як повторення відповіді Моніної підтримки. І якраз саме практика його спростовує. :D

  kreuz написав:А виплата в договорі саме на 100-й прописана. Проте пояснень можна лише від практиків добитися, ні відділення, ні КЦ цим похвалитися не можуть. Та нічого, взнаємо самотужки )))

Наведіть обидві дати з договору, порахуємо.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:03

Re: Украинский Капитал

Смійтеся, якщо смішно, але про Моню факт з власного досвіду, бо дати заявкою на депо жодним чином не були зафіксовані, а рахувалися від внесення з Моно карти усієї суми депо. Вже й відсотки отримав наступною за внесенням датою. Тож, не знаю, які там у Вас аргументи...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:12

  Вкладчик1234 написав:Возможно один "потерявшийся день" - это день внесения, и за него деньги не платят?

Не, у меня день внесения 1-й, день выплаты 100-й в договоре прописан. Поэтому считаю опечаткой ссылку на 98-й. Посчитайте сами на примере: с 17/01 по 26/04.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:14

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:фіксується і ставка і дата договором

Цікаво виходить, якщо таким чином можна скоротити перший найменш прибутковий період )))
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:50

Украинский Капитал

  kreuz написав:Смійтеся, якщо смішно, але про Моню факт з власного досвіду, бо дати заявкою на депо жодним чином не були зафіксовані, а рахувалися від внесення з Моно карти усієї суми депо. Вже й відсотки отримав наступною за внесенням датою. Тож, не знаю, які там у Вас аргументи...

Ось мої аргументи:
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