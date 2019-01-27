Украинский Капитал

2.5.1 У не-інтернет-банку вкладник має право внести кошти протягом 10 банківських (навіть отак) днів з дати укладання договору.
У Вас інше написано?
По іншому типу депо...не щедрі відсотки. 2.5.1. У випадку, якщо відкриття депозитного рахунку відбувається у Банку (без використання системи Інтернет-банкінг) Вкладник має право внести/перерахувати кошти на Вклад протягом 30-ти банківських днів з дати укладання Договору. https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%82.pdf
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kreuz написав:фіксується і ставка і дата договором
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Смійтеся, якщо смішно, але про Моню факт з власного досвіду, бо дати заявкою на депо жодним чином не були зафіксовані, а рахувалися від внесення з Моно карти усієї суми депо. Вже й відсотки отримав наступною за внесенням датою. Тож, не знаю, які там у Вас аргументи...
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kreuz написав:Смійтеся, якщо смішно, але про Моню факт з власного досвіду, бо дати заявкою на депо жодним чином не були зафіксовані, а рахувалися від внесення з Моно карти усієї суми депо. Вже й відсотки отримав наступною за внесенням датою. Тож, не знаю, які там у Вас аргументи...