|
|
|
Украинский Капитал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:03
kreuz написав:
Не, у меня день внесения 1-й, день выплаты 100-й в договоре прописан. Поэтому считаю опечаткой ссылку на 98-й. Посчитайте сами на примере: с 17/01 по 26/04.
Якщо підрахунок з календариком не дає очікуваної відповіді, звертайтесь до Excel - він не помиляється.
Поясню Вам на прикладах. Якщо б Ви відкрили 17-го, а забрали б 18 -го, то це не був би вклад на 2 дні.
А якщо б 17-го і відкрили б, і забрали б - не було б у Вас і 1-денного.
А по Ваших датах - вклад на 99 днів.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:08
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
фіксується і ставка і дата договором
Цікаво виходить, якщо таким чином можна скоротити перший найменш прибутковий період )))
Можна. А ще можна було відкритись на 1000, а основну суму внести на 66 день. Ви і цього не зробили?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:48
Людина з вулиці написав: kreuz написав:
Не, у меня день внесения 1-й, день выплаты 100-й в договоре прописан. Поэтому считаю опечаткой ссылку на 98-й. Посчитайте сами на примере: с 17/01 по 26/04.
Якщо підрахунок з календариком не дає очікуваної відповіді, звертайтесь до Excel - він не помиляється.
Поясню Вам на прикладах. Якщо б Ви відкрили 17-го, а забрали б 18 -го, то це не був би вклад на 2 дні.
А якщо б 17-го і відкрили б, і забрали б - не було б у Вас і 1-денного.
А по Ваших датах - вклад на 99 днів.
Якщо день внесення 1-й, а день виплати 100-й (мені так усі калькулятори підказують), то чому у договорі написано, що нараховуються відсотки з 2-го по 98-й? Чи у Вас інше у договорі написано?
І з Ваших аргументів у Моні жодним чином не видно заявки на депо. Тому не розумію, що вони доводять.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:19
kreuz написав:
Якщо день внесення 1-й, а день виплати 100-й (мені так усі калькулятори підказують), то чому у договорі написано, що нараховуються відсотки з 2-го по 98-й? Чи у Вас інше у договорі написано?
У мене нема договору. Надайте точну цитату, що написано про 1-й, 2-й, 98-й і 100-й дні.
kreuz написав:
І з Ваших аргументів у Моні жодним чином не видно заявки на депо. Тому не розумію, що вони доводять.
Бачу, що не розумієте. Яка ще заявка?
Депозит місячний? Зверніть увагу, за який термін нараховані відсотки.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:40
Людина з вулиці
Якщо у Вас нема договору, то нема й досвіду у оперуванні цим депозитом. Тож, Ваші дописи у цій темі лише теоретичні ))) Проте мені не шкода поділитися своїм досвідом із форумчанами, тому ось трохи скорочена цитата з договору на "Щедрі відсотки":
"2.2 Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладання (у моєму розумінні це 1-й день) Договору по дату повернення (а оце 100-й) Вкладу.
2.3 На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі:
- з 2-го по 33-й день 15% річних; (ясно, що 1-й не рахують)
- з 34-го по 66-й день 16.5% річних;
- з 67-го по 98-й день 20% річних." (неясно, чому 99-й не рахують, або не виплачують у 99-й день)
Щодо Моні у Вашому прикладі не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018, тому % були нараховані тоді ще за ставкою 16% за 29 днів з 01/09 по 29/09 включно: 15000*0.16*29/365=190.68 грн брудними або 153.50 грн чистими. Не маю жодних питань до такого розрахунку, бо розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів.
Я ж мав на увазі той факт, що Укркап із Монею порівнювати неможна через те, що віддаленною заявкою (а про неї Ви не пишете взагалі) на розміщення депо у Моні зафіксувати дату (про % ставку не певен, та гадаю теж) мені особисто не вдалося, бо усі розрахунки (дати відкриття депо, дати виплати % і дати повернення депо) не зважаючи на дату заявки були зроблені від дати внесення коштів із карти Моно. В Укркапі зі слів дописувачів цієї гілки здається таке можливе. Тож лишилося це перевірити.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:51
kreuz написав:
В Укркапі зі слів дописувачів цієї гілки здається таке можливе
Яких дописувачів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27473
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:02
Квесторе_поверніться
Хіба Ви не про це писали
? Чи я хибно зрозумів Ваш допис?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:16
kreuz написав:Квесторе_поверніться
Хіба Ви не про це писали
? Чи я хибно зрозумів Ваш допис?
Ставка і дата завершення договору фіксується при укладанні.
Грошенята можна занести пізніше...до 10 або до 30 днів на роздуми чи нести грошенята в цю банку.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27473
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:51
kreuz написав:
Якщо у Вас нема договору, то нема й досвіду у оперуванні цим депозитом.
Ну от у Вас і договір є, і досвід оперування депозитом (ох, як звучить!) Мабуть, ще є і 10-річний досвід гри у Депозити.
Але щось це Вам не дуже допомогло самостійно розібратись, про що ж ви там домовились з банком. Потребуєте допомоги клубу.
Як треба рахувати термін депозиту, я вже пояснював. Але тепер бачу, чим викликано Ваше нерозуміння.
kreuz написав:
- з 2-го по 33-й день 15% річних
Нічого не поробиш, і в банках працюють трієчники. Має бути "з 1-го".
Вже чую Ваше обурення, що це лише мої домисли.
Можете не сприймати і шукати далі 99-й день, але відсотки будуть рахувати за схемою 33+33+32, а на 99-й - повернення.
Щодо Моно. Це ж Ви його згадали
kreuz написав:
У Моні дата рахується від внесення, а не від розміщення заявки на депо, тож треба практиків питати.
Угода з банком оформлюється не заявкою, а договором. І я вам продемонстрував, що відкладене внесення коштів не змінює ні ставки, ні дати повернення.
kreuz написав:
не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018
Це Ви правильно зрозуміли.
kreuz написав:
розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів
А от тут Ви помиляєтесь. Якби договір був укладений 31/08, датою повернення було б не 30/09, а 1/10.
А оскільки повернули 30/09, то, виходить, оформлення було 29/08.
Вам незалік.
Ваша помилка полягала в тому, що, підписуючи договір, не перевірили основні його параметри. Практикам це теж потрібно робити.
Можливо банк і досі не знає, що за договором обкрадує на один день. Але нарахують, думаю, як треба. Будуть труднощі з перевіркою - звертайтесь, порахуємо.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:24
Щодо Укркапу згоден з Вами, якщо вважати мій перший день вашим нульовим. Проте це зовсім не означає, що дні у договорі коректно прописані, а я більш нічого особливо тут і не бачу. Та й до чого б ми з Вами не дійшли, реальність від цього не зміниться, можна лише перевірити, чия уява ближча до факту.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|