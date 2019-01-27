Украинский Капитал

Додано: Пон 28 січ, 2019 16:40

Людина з вулиці

Якщо у Вас нема договору, то нема й досвіду у оперуванні цим депозитом. Тож, Ваші дописи у цій темі лише теоретичні ))) Проте мені не шкода поділитися своїм досвідом із форумчанами, тому ось трохи скорочена цитата з договору на "Щедрі відсотки":

"2.2 Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладання (у моєму розумінні це 1-й день) Договору по дату повернення (а оце 100-й) Вкладу.

2.3 На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі:

- з 2-го по 33-й день 15% річних; (ясно, що 1-й не рахують)

- з 34-го по 66-й день 16.5% річних;

- з 67-го по 98-й день 20% річних." (неясно, чому 99-й не рахують, або не виплачують у 99-й день)



Щодо Моні у Вашому прикладі не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018, тому % були нараховані тоді ще за ставкою 16% за 29 днів з 01/09 по 29/09 включно: 15000*0.16*29/365=190.68 грн брудними або 153.50 грн чистими. Не маю жодних питань до такого розрахунку, бо розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів.



Я ж мав на увазі той факт, що Укркап із Монею порівнювати неможна через те, що віддаленною заявкою (а про неї Ви не пишете взагалі) на розміщення депо у Моні зафіксувати дату (про % ставку не певен, та гадаю теж) мені особисто не вдалося, бо усі розрахунки (дати відкриття депо, дати виплати % і дати повернення депо) не зважаючи на дату заявки були зроблені від дати внесення коштів із карти Моно. В Укркапі зі слів дописувачів цієї гілки здається таке можливе. Тож лишилося це перевірити.