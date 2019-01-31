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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 14151617 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Украинский Капитал 4 5 8 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і 0 0 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 38% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути 25% 2 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 38% 3 Всього голосів : 8 Додано: Пон 28 січ, 2019 21:48 Людина з вулиці написав: Ну от у Вас і договір є, і досвід оперування депозитом (ох, як звучить!) Мабуть, ще є і 10-річний досвід гри у Депозити.

Але щось це Вам не дуже допомогло самостійно розібратись, про що ж ви там домовились з банком. Потребуєте допомоги клубу.



Як треба рахувати термін депозиту, я вже пояснював. Але тепер бачу, чим викликано Ваше нерозуміння.



kreuz написав: - з 2-го по 33-й день 15% річних - з 2-го по 33-й день 15% річних

Нічого не поробиш, і в банках працюють трієчники. Має бути "з 1-го".

Вже чую Ваше обурення, що це лише мої домисли.

Можете не сприймати і шукати далі 99-й день, але відсотки будуть рахувати за схемою 33+33+32, а на 99-й - повернення.



Ваша помилка полягала в тому, що, підписуючи договір, не перевірили основні його параметри. Практикам це теж потрібно робити.

Можливо банк і досі не знає, що за договором обкрадує на один день. Але нарахують, думаю, як треба. Будуть труднощі з перевіркою - звертайтесь, порахуємо. Ну от у Вас і договір є, і досвід оперування депозитом (ох, як звучить!) Мабуть, ще є і 10-річний досвід гри у Депозити.Але щось це Вам не дуже допомогло самостійно розібратись, про що ж ви там домовились з банком. Потребуєте допомоги клубу.Як треба рахувати термін депозиту, я вже пояснював. Але тепер бачу, чим викликано Ваше нерозуміння.Нічого не поробиш, і в банках працюють трієчники. Має бути "з 1-го".Вже чую Ваше обурення, що це лише мої домисли.Можете не сприймати і шукати далі 99-й день, але відсотки будуть рахувати за схемою 33+33+32, а на 99-й - повернення.Ваша помилка полягала в тому, що, підписуючи договір, не перевірили основні його параметри. Практикам це теж потрібно робити.Можливо банк і досі не знає, що за договором обкрадує на один день. Але нарахують, думаю, як треба. Будуть труднощі з перевіркою - звертайтесь, порахуємо.

Щодо Укркапу згоден з Вами, якщо вважати мій перший день вашим нульовим, тож там загублений або 1-й за Вашою логікою або 99-й за моєю, інакше б дата повернення була на день раніше. Отже це означає, що дні у договорі некоректно прописані, а я більш нічого особливо тут і не бачив. Доречі помочі з датами я не просив, лише зауважив про неточність у договорі, і зараз вважаю, що вона там є. Та й до чого б ми з Вами не дійшли, реальність від цього не зміниться, можна лише перевірити, чия уява ближча до факту. Помилок при укладанні цього договору з мого боку не бачу, вцілому він мене влаштовує, а неточність з днями лишиться тільки на папері, я вважаю. Труднощів у розрахунках наче теж не маю. Щодо Укркапу згоден з Вами, якщо вважати мій перший день вашим нульовим, тож там загублений або 1-й за Вашою логікою або 99-й за моєю, інакше б дата повернення була на день раніше. Отже це означає, що дні у договорі некоректно прописані, а я більш нічого особливо тут і не бачив. Доречі помочі з датами я не просив, лише зауважив про неточність у договорі, і зараз вважаю, що вона там є. Та й до чого б ми з Вами не дійшли, реальність від цього не зміниться, можна лише перевірити, чия уява ближча до факту. Помилок при укладанні цього договору з мого боку не бачу, вцілому він мене влаштовує, а неточність з днями лишиться тільки на папері, я вважаю. Труднощів у розрахунках наче теж не маю. Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1323 З нами з: 10.12.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 січ, 2019 22:20 Людина з вулиці написав: Угода з банком оформлюється не заявкою, а договором. І я вам продемонстрував, що відкладене внесення коштів не змінює ні ставки, ні дати повернення.



kreuz написав: не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018 не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018

Це Ви правильно зрозуміли.



kreuz написав: розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів

А от тут Ви помиляєтесь. Якби договір був укладений 31/08, датою повернення було б не 30/09, а 1/10.

А оскільки повернули 30/09, то, виходить, оформлення було 29/08.

Вам незалік. Угода з банком оформлюється не заявкою, а договором. І я вам продемонстрував, що відкладене внесення коштів не змінює ні ставки, ні дати повернення.Це Ви правильно зрозуміли.А от тут Ви помиляєтесь. Якби договір був укладений 31/08, датою повернення було б не 30/09, а 1/10.А оскільки повернули 30/09, то, виходить, оформлення було 29/08.Вам незалік.

Якщо я помилився, то виглядає так, що у Вас договір (я ж мав на увазі віддалену заявку через додаток) був оформлений через відділення 29/08, а відкладене внесення було 31/08, проте нічого цього на скрінах немає, тож достовірним це вважати важко. В такому разі вірогідно, що оформлення у відділенні Універсалу схоже на оформлення у відділенні Укркапу, проте не схоже на оформлення у додатку Моно. І тоді кожен з нас по-своєму правий. Додам, що оскільки оформлення у відділенні Універсалу мені географічно недоступне, то й зафіксувати таким чином дату виглядає неможливим. Інші методи стовбування Моні пропоную розглядати на профільній гілці. Якщо я помилився, то виглядає так, що у Вас договір (я ж мав на увазі віддалену заявку через додаток) був оформлений через відділення 29/08, а відкладене внесення було 31/08, проте нічого цього на скрінах немає, тож достовірним це вважати важко. В такому разі вірогідно, що оформлення у відділенні Універсалу схоже на оформлення у відділенні Укркапу, проте не схоже на оформлення у додатку Моно. І тоді кожен з нас по-своєму правий. Додам, що оскільки оформлення у відділенні Універсалу мені географічно недоступне, то й зафіксувати таким чином дату виглядає неможливим. Інші методи стовбування Моні пропоную розглядати на профільній гілці. Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1323 З нами з: 10.12.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:03



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Повідомлень: 4076 З нами з: 01.06.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 190 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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